Москва, 16 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту обстрела киевскими боевиками города Валуйки в Белгородской области поручил возбудить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба СК России.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела ВСУ территории Белгородской области и представить доклад о ходе расследования», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате обстрела бандеровцами указанного населённого пункта была повреждена подстанция, нарушено электроснабжение и произошло возгорание восьми частных жилых домов и трех автомобилей. При этом, по предварительной информации, погиб один мирный житель и ещё двум пострадавшим оказали необходимую медпомощь.

«Кроме того, ВСУ обстреляли село Нехотеевка Белгородского района, один из снарядов попал на неработающую заправочную станцию, в результате чего произошел пожар. Предварительно, пострадавших нет», — добавляется в сообщении.

Кроме того, уточняется, что следователи СК РФ в рамках расследования установят лиц, которые причастны к совершению названных преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер написал, что некоторые страны Евросоюза больше не могут поставлять киевскому режиму оружие, их запасы исчерпаны.