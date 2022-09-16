Бухарест, 16 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. За последние два месяца через румынские порты и автодороги в страны Западной Европы и Азии было доставлено более 4 млн тонн зерна с территории бывшей УССР. Об этом 16 сентября со ссылкой на заявление премьер-министра Румынии Николае Чукэ сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По словам Чукэ, официальный Бухарест «создал принципиально новый транзитный коридор», позволяющий десяткам государств беспрепятственно импортировать сырье с территории б. УССР.

«Мы надеемся, что работа наших терминалов в черноморском порту Констанца, а также автомобильных пунктов на румынско-венгерской границе, приведет к стабилизации международного рынка продовольствия, и будет способствовать снижению мировых цен на продукты питания», — сказал, в частности, он.

Напомним, ранее Румыния официально выступила главным транзитером сырья из бывшей УССР.