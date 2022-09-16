Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена призывает не публично Мексику принимать у себя больше нелегальных мигрантов, высланных из США в рамках санитарных положений раздела 42, несмотря на заявления Белого дома о желании отказаться этой нормы, сообщает Reuters.

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Мексика уже принимает мигрантов из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, которым отказали США, однако агентство отмечает, что чиновники администрации Байдена в настоящее время оказывают давление на Мехико, чтобы заставить его принимать к себе еще и мигрантов с Кубы, Никарагуа и Венесуэлы на фоне обострения миграционного кризиса на границе.

Госсекретарь Энтони Блинкен выразил обеспокоенность по поводу наплыва мигрантов из этих трех стран во время официального визита в понедельник, сообщили телеграфу два американских и два мексиканских чиновника.

Мексика не обещала никаких конкретных действий, а попытка убедить их, по словам официальных лиц администрации, оказалась крайне непростой задачей. Белый дом неоднократно пытался отменить Раздел 42 — указ о санитарных мерах в связи с COVID, который был введен в действие в начале 2020 года бывшим президентом Дональдом Трампом. Эта мера предполагала оперативный отказ мигрантам из-за пандемии.