Грозный, 16 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Дни Эрмитажа впервые проведет Государственный Эрмитаж в Чечне. Они пройдут с 3 по 9 октября 2022 года в Грозном. Жители Чечни смогут познакомиться с несколькими выставками из коллекций одного из самых известных музеев мира, а также с историческими и культурными ценностями в виртуальном режиме с помощью кинотеатра «Эрмитаж VR».

Alex «Florstein» Fedorov Эрмитаж

«Проводить Дни Эрмитажа в Грозном и в музее Чеченской Республики для нас одновременно радостно и волнительно. Это большая ответственность. Эрмитаж задаёт самую высокую планку в работе с музеями. Мы благодарны за доверие и со своей стороны сделаем всё возможное для развития дружбы и сотрудничества Государственного Эрмитажа, музея Чеченской Республики и министерства культуры Чеченской Республики», — приводит слова министра культуры Чечни и главного попечителя музея Чеченской Республики Айшат Кадыровой ИА «Чечня Сегодня».

В рамках Дней Эрмитажа можно будет посетить выставку «Фарфоровая Россия скульптора Павла Каменского», в которой представлены 24 фарфоровые скульптуры представителей народностей, населявших Российскую империю в начале XX века. Будет также открыта инклюзивная выставка «Незримое искусство. Расширяя границы возможного».

В кинотеатре «Эрмитаж VR» будут демонстрироваться виртуальная модель галереи истории древней живописи и зала Юпитера, а также фильм «Эрмитаж. Погружение в историю», главную роль в котором исполнил Константин Хабенский.