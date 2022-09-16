В Чечне впервые пройдут Дни Эрмитажа
Грозный, 16 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Дни Эрмитажа впервые проведет Государственный Эрмитаж в Чечне. Они пройдут с 3 по 9 октября 2022 года в Грозном. Жители Чечни смогут познакомиться с несколькими выставками из коллекций одного из самых известных музеев мира, а также с историческими и культурными ценностями в виртуальном режиме с помощью кинотеатра «Эрмитаж VR».
В рамках Дней Эрмитажа можно будет посетить выставку «Фарфоровая Россия скульптора Павла Каменского», в которой представлены 24 фарфоровые скульптуры представителей народностей, населявших Российскую империю в начале XX века. Будет также открыта инклюзивная выставка «Незримое искусство. Расширяя границы возможного».
В кинотеатре «Эрмитаж VR» будут демонстрироваться виртуальная модель галереи истории древней живописи и зала Юпитера, а также фильм «Эрмитаж. Погружение в историю», главную роль в котором исполнил Константин Хабенский.