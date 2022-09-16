Рязань, 16 сентября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Мужчину, стрелявшего пистолета с балкона пятиэтажного дома, задержали сотрудники Росгвардии в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе регионального ведомства.

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Патруль вызвали на улицу Гайдара — во дворе многоквартирного дома очевидцы услышали стрельбу. Как оказалось, между неким мужчиной и компанией молодых людей возник конфликт, злоумышленник поднялся к себе в квартиру и несколько раз выстрелил с балкона в воздух из травматического пистолета.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый местный житель 1969 года рождения. Оружие изъято, никто не пострадал.