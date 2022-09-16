* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:06 — REGNUM Министерство иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило, что власти будут штрафовать лиц, учреждения и компании, которые участвуют в содействии использованию валютных резервов Афганистана, и запретит их деятельность в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

США собираются передать половину валютных резервов Афганистана в трастовый фонд в Швейцарии.

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МИД охарактеризовало режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как «ответственное правительство», которое готово принять «механизм мониторинга» валютных резервов, чтобы развеять опасения по поводу отсутствия «независимости и профессионализма» Центрального банка.

Соединенные Штаты заявили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будут иметь доступа к валютным резервам в этом фонде и что деньги будут использоваться под контролем независимого комитета и в соответствии со швейцарскими законами.

В заявлении МИД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было сказано, что если валютные резервы будут использованы для целей, отличных от денежной и банковской стабильности страны, это будет «негативным воздействием Америки на экономическую стабильности Афганистана».

В угрожающем тоне талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что, если деньги Центрального банка будут использованы без учёта мнения радикалов, правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «оштрафует всех лиц, учреждения и компании, которые содействуют этим незаконным действиям и злоупотребляют валютными резервами для гуманитарной деятельности или других целей и запретит их деятельность».

Согласно заявлению Государственного департамента и министерства финансов США, иностранные аудиторы будут осуществлять мониторинг и аудит «Афганского трастового фонда» на основе швейцарского законодательства.

Фонд будет отвечать за основные задачи центрального банка, такие как международные платежи Афганистана, импорт электроэнергии и, возможно, другие нужды, такие как печатание валюты.