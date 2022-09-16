Москва, 16 сентября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В рейтинге патриотичности глав регионов России, подготовленном партией СРЗП, лидируют Сергей Аксенов (Крым) и Рамзан Кадыров (Чечня), сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг России

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Первое — четвертое места рейтинга разделили Сергей Аксенов (Крым), Рамзан Кадыров (Чечня), Олег Николаев (Чувашия) и Александр Беглов (Санкт-Петербург). Среди аутсайдеров главы Кировской, Свердловской, Томской областей Александр Соколов, Евгений Куйвашев и Владимир Мазур. Замыкает рейтинг губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Миронов напомнил, что при участии общественности были разработаны 15 критериев оценки отношения глав регионов к специальной военной операции.

«В их числе — публичная позиция руководителей, принятие региональных законов о мерах поддержки участников спецоперации и их семей, пропаганда подвигов наших героев», — перечислил он.

Главная задача составителей рейтинга — воздействовать на региональных руководителей посредством общественного мнения, указал парламентарий.

Миронов также сообщил, что новый патриотический рейтинг губернаторов будет представлен в конце 2022 года.