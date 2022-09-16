Оренбург, 16 сентября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Кинофестивальная программа в Оренбурге обещает быть интересной и насыщенной. Количество картин увеличено. Об этом сообщили организаторы XV Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард».

Пресс-служба кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» Награды кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард»

«Нам удалось в этом году собрать интересную программу, она увеличилась на несколько картин. География конкурса обширна: Шри–Ланка, Индия, Испания, Франция, Норвегия, Дания, Германия, Канада, Румыния, Чехия, Латвия, Швеция и, конечно же, Россия. Есть интересные масштабные картины. Программа «Сплетенные параллели» получилась с неожиданной тематикой, очень важной сейчас: любовь и семья. В мире сложился такой тренд, и фестиваль его отображает», — отметила режиссер, продюсер, гендиректор «Фабрика Арт Кино» Татьяна Воронецкая.

На фестиваль прислали около 600 картин: 157 для участия в открытом российском конкурсе «Сплетённые параллели», 250 для конкурса короткого метра «ШАГ», и почти 200 фильмов рассматривались для участия в международном конкурсе. Оценивать фильмы будет жюри в которое входят известные деятели киноискусства. На мероприятие ожидается около 100 почетных гостей.

Новинкой станет показ сериала на большом экране. Оренбуржцы первыми увидят три новые серии второго сезона «Секреты семейных отношений». Еще одним подарком станет показ фильма «Романс для влюбленных». Особенный он потому, что подготовлен специально для людей с нарушением зрения.

Напомним, XV Международный кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» пройдет в Оренбурге с 14 по 19 октября.