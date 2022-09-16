Красноярск, 16 сентября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Политический аналитик, директор филиала Финансового университета при правительстве РФ, кандидат философских наук Павел Клачков (Красноярский край) прокомментировал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM призыв главы Чечни Рамзана Кадырова к регионам России о самомобилизации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«За время проведения специальной военной операции, можно сказать, с самого её начала, глава Чечни Рамзан Кадыров стал голосом многих жителей России, абсолютного большинства её населения. Его выступления и предложения пользуются безусловной массовой поддержкой. Он позволяет себе высказать самые глубинные мысли народа. Его действия, его слова приобретают именно историческое измерение, и это очень хорошо ощущает и чувствует весь народ России», — отметил собеседник ИА REGNUM.

По его словам, то же самое касается и его инициативы о самомобилизации регионов.

«Это очень важная, очень своевременная инициатива, это проверка для лидеров, для глав субъектов Российской Федерации. Это такая инициатива, которая не позволяет отсидеться где-то в тишине, в тени. Она покажет эффективность, она покажет народную поддержку всех глав субъектов, либо её отсутствие», — считает Павел Клачков.

Эксперт подчеркнул, что сейчас и в международном плане, и в плане внутренней политики сложилась такая ситуация, когда создание таких добровольческих отрядов становится одной из главных целей наряду с функционированием экономики, наряду с поддержанием политической стабильности в регионах.

«Рамзан Кадыров смело и обдуманно об этом говорит. И в случае, если эта инициатива будет поддержана как надо, мы получим несомненное преимущество в проведении СВО, мы сможем более эффективно достигать целей, поставленных президентом. С моей точки зрения, инициатива Рамзана Кадырова о самомобилизации своевременна, важна и политически обоснована», — подытожил Павел Клачков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале написал о том, что каждому российскому региону следует «укомплектовать» по одной тысяче добровольцев, не дожидаясь «объявления Кремлём военного положения».

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Заявив о праве регионов на «самомобилизацию», глава Чечни подчеркнул, что руководство каждого региона должно «доказать свою готовность помочь государству» не на словах, а на деле.

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