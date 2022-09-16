Москва, 16 сентября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. США и Великобритания готовятся ускоренно дать Германии и Японии ядерное оружие для укоренения неонацизма в мире, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень нацизма

«Кроме того, самое главное, на что не обращают внимание… это милитаризация Германии и Японии. Она не может идти долго без обретения ядерного статуса. Это значит, что Ялта, Потсдам аннулируются… Тем, кто нес бремя поражения во Второй мировой войне говорят забудьте, наступает новая эра ренессанса этого. Как вы думаете, по чью это душу, и каков будет этот мир?», — заявил Кургинян.

По его словам, Запад знал, что было на совести бандеровцев, но на все это он закрыл глаза, обеспечив нацификацию и бандеризацию большого европейского государства, которое при этом начал насыщать оружием. И так не бывает, что в одном месте делается это, а в других местах — нет.