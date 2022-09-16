Тюмень, 16 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Тюменские волонтёры помогают медикам Краснодона (ЛНР) в их тяжёлом труде. Об этом сообщает пресс-служба тюменского отделения «Молодой Гвардии «Единой России».

Nazorobcana.sk Гуманитарная помощь

«Медики поделились, что в больницу на скорой помощи привозят людей, которых необходимо транспортировать. Мужчин-санитаров не хватает. Часто эту непосильную работу выполняют девушки и женщины. В случае необходимости в любое время суток выезжаем для помощи на месте», — сообщил координатор «Молодой Гвардии» по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.

Многие мужчины из ЛНР воюют, и самая тяжёлая работа в Краснодоне легла на плечи женщин. Помимо медиков, мужская сила необходима социальным работникам для доставки и развоза гуманитарной помощи, молодогвардейцы помогают распределять продукты и вещи на складе и доставлять их до места назначения.

Новый отряд волонтёров из Тюмени прибыл в Краснодон 9 сентября. Ребятам предстоит восстанавливать объекты инфраструктуры и помогать наиболее социально уязвимым группам граждан.

Отмечается, что Тюменская область регулярно направляет фуры с гуманитарной помощью, которая распределяется молодогвардейцами по школам, детским садам и больницам.