Изюм, Украина, 16 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Зарубежные журналисты быстро подхватили сообщения киевской пропаганды, заявив о «тысячах людей, убитых в Изюме российскими военными». Первыми фейки подхватили британские СМИ из BBC и Daily Express. То, что Киев начал массированную информационную атаку по шаблону фейка о Буче, корреспонденту ИА REGNUM подтвердил член Общественной палаты России журналист Александр Малькевич, который работает на освобожденных территориях б. УССР.

Цитата мз видео на YouTube Солдаты ВСУ в Буче

О подготовке новой информационной провокации по типу той, которую киевские боевики учинили с жителями города Буча (Киевская область), он сообщил 13 сентября. Комментируя воплощение сценария в своем телеграм-канале 16 сентября, он отметил, что киевская пропаганда пытается посеять панику среди жителей России и наших соотечественников на захваченных территориях, представляя свои военные преступления преступлениями российской армии.

«Так, в <киевских> СМИ и ТГ-каналах распространяется информация о том, что, отступая, российские войска оставили в Балаклее много миниатюрных мин нажимного действия «Лепесток», что представляет большую угрозу для мирного населения. В реальности боеприпасами с противопехотными минами ВСУ обстреливали Донецк и его пригороды. Также киевские нацисты, обвинявшие в начале СВО российских солдат в мародёрстве, теперь сами пойманы на этих преступлениях. Солдаты ВСУ в захваченном Изюме крадут стиральные машины, которые Вооруженные силы России поставили местным жителям».

Цитата канала OstashkoNews Фейкометство об более тысячи погибших в Изюме подхватили британские СМИ из BBC и Daily Express

Ранее Малькевич, комментируя вероятность новой «Бучи», отмечал: «Все сбывается. Реально рисуют новую Бучу. Сами поубивали людей, разрушили город и теперь пытаются всё это «повесить» на Россию».

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