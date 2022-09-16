Тунис, , 10:02 — REGNUM Президент Туниса Кайс Сайед внёс ряд изменений в закон о выборах в парламент страны и местные органы самоуправления. Об этом 16 сентября сообщает Babnet.

Тунис Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Президентский каз № 55 от 2022 г. от 15 сентября 2022 устанавливает, что в Собрании народных представителей (парламенте) будет заседать 161 депутат, избираемый из 161 округа. При этом 151 округ формируется внутри страны, в то время как ещё 10 выделяются для граждан Туниса, проживающих за пределами страны.

Согласно тексту указа, физические лица могут голосовать на выборах в законодательные органы в один или два тура. При этом, «если на выборы подает заявку один кандидат в избирательном округе, он объявляет о своей победе в первом туре, независимо от количества голосов, которое он набирает».

Парламентские выборы пройдут в Тунисе в ноябре текущего года, ряд оппозиционных политических партий отказались участвовать в голосовании.