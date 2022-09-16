Душанбе, 16 сентября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Положительных результатов в усилиях Таджикистана по стабилизации ситуации на таджикско-киргизской границе нет из-за того, что военные Киргизии не стали принимать предложение о проведении мирных переговоров. Об этом 16 сентября говорится в сообщении пресс-центра таджикского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

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Отмечается, что утром 16 сентября по всем направлениям государственной границы между двумя республиками продолжаются боевые столкновения, и добавляется, что киргизские военные «атакуют приграничные села Таджикистана, гражданские строения и дома жителей всеми видами тяжелого и огнестрельного оружия».

Также указывается, что таджикские силовики два раза — в 06:30 и 07:30 (4:30 и 5:30 мск) прекращали огонь, предлагая провести переговоры, однако «военнослужащие Киргизии проигнорировали эти предложения и из всех видов индивидуального, группового оружия и военной техники подвергли населенные пункты Таджикистана интенсивному обстрелу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телефонные переговоры по поводу обострения ситуации на границе Киргизии и Таджикистана провёл генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась с секретарями киргизского и таджикского Совбезов (СБ) Маратом Иманкуловым и Насрулло Махмудзода.