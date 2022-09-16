Москва, 16 сентября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Великобритания становится главным терминалом координации всех антирусских сил, а смена монарха здесь играет не последнюю роль, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II и Карл III

«Англия, которая вышла из Евросоюза — это уже новая Англия. Англия, которая требует, чтобы нас добили больше, чем самые ястребы в Америке — это уже новая Англия. Королева — фигура символическая, но значимая… Но, когда возникает новая фигура, совершенно ясно, что эта фигура хочет продемонстрировать, что она ого-го. А на чем это продемонстрировать? Здесь [в отношение России], а кто такая Трасс? Ястреб. Великобритания ястребизируется от безысходности», — заявил Кургинян.

По его словам, ей ничего не остается в этом плане, поскольку Великобритании нужна новая зона влияния, поэтому не стоит недооценивать таких фигур британской разведки, как Ричард Мур, который является внуком ирландского террориста, а также старую английскую аристократию. В этой связи Англия будет милитаризироваться и специализироваться на управлении всеми врагами России.

«Прежде всего Польшу и [бывшую УССР], она идет в эту сторону и постарается прихватить еще кого-нибудь в эту компанию. Маленькие страны так вообще боятся, а кого-то можно чем-то соблазнить», — подчеркнул политолог.