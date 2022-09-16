Тбилиси, 16 сентября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Если Грузия начнёт войну с Россией, то грузинам в том числе придётся столкнуться с абхазами и осетинами. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на телеканале Rustavi 2.

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

«Поэтому мы не должны допустить никакой войны, где грузины и абхазы, и грузины и осетины в очередной раз будут противостоять друг другу с оружием в руках», — сказал Кобахидзе.

Он заявил, что правительство обязано не допустить повторения братоубийственной войны в её годовщину, вероятно, имея в виду грузино-абхазскую войну 1992–1993 года. Лидер партии призвал сделать одной из основных целей примирение с абхазами и осетинами.

«Наша главная задача, конечно же, «деоккупация», но в таких условиях, когда у нас будет братское совместное проживание с абхазами и осетинами», — добавил председатель «Мечты».

Напомним, в Абхазии и Южной Осетии неоднократно отмечают, что Грузия отказывается заключать договор с республиками о неприменении силы.