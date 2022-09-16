Санкт-Петербург, , 10:04 — REGNUM В Петербурге перед началом периода эпидемиологического подъема от гриппа привилось более 750 тысяч человек, что составляет 23,16% от плана в 60% привитого населения, сообщили 16 сентября в пресс-службе городской администрации.

Пункт вакцинации от гриппа Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в рамках национального календаря прививок от гриппа планируется привить 3,2 млн человек — 60% населения города. Из них 2,7 млн взрослых, 500 тыс. детей, 12 тыс. беременных женщин.

«По состоянию на 15 сентября, в рамках национального календаря уже привито более 750 тыс. человек (23,16% от плана). Из них 139 тыс. детей (27,92% от плана), 3 тыс. беременных (25,53% от плана) и 607 тыс. взрослых (22,28% от плана)», — уточнили в пресс-службе.

Ещё более 10 тыс. человек привито за счёт средств районных администраций, предприятий, организаций и предпринимателей.

Напомним, что в 14 из 18 районов города была организована работа 41 передвижного пункта, где за неделю привито более 40 тыс. человек.

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