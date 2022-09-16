Нови-Сад, Сербия, , 09:57 — REGNUM В первый день чемпионата Европы по самбо сборная России завоевала 16 медалей. Соревнования проходили в сербском Нови-Саде.

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Победителями среди юниоров стали российские самбисты Андрей Олефир (до 98 кг), Тимур Городов (до 79 кг), Владимир Логинов (до 71 кг), Расул Наш (до 64 кг) и Рамазан Коблев (до 53 кг).

Серебряную медаль завоевал Юрий Малерян (свыше 98 кг), бронзовые награды выиграли Иван Емельяненко (до 88 кг) и Ахмад Яхъяев (до 58 кг).

Победу в соревнованиях среди девушек одержали Олеся Ткаченко (свыше 80 кг), София Стойчева (до 80 кг), Диана Гамидова (до 72 кг), Дарья Бараненкова (до 65 кг), Мария Ворошилова (до 59 кг), Анастасия Трофимова (до 54 кг), Алёна Алёхина (до 50 кг) и Валерия Шубчик (до 47 кг).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Из-за этого федерация самбо из б. УССР отказалась участвовать в турнире.

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