Вашингтон, 16 сентября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Власти США собираются «крайне внимательно» наблюдать за «влиянием» России в Венесуэле и Никарагуа, заявил помощник американского госсекретаря по делам Западного полушария Брайан Николс 15 сентября в ходе слушаний в сенате Конгресса.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Дипломат утверждает, что Москва оказывает на эти страны «негативное воздействие». Он отметил, что Вашингтон «находится в координации» со своими союзниками в вопросе контроля над шагами России в направлении Венесуэлы и Никарагуа.

По словам Николса, США и Венесуэлу якобы имеют историю дружбы почти в 200 лет. Однако, как добавил дипломат, действующие венесуэльские власти обращаются за партнерством к России, Китаю и Ирану. Он выразил мнение, что такой поход «вредит народу Венесуэлы и создает угрозу региональной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая власти США отказались приглашать президента Венесуэлы Николаса Мадуро и представителей Никарагуа на саммит Америк, который проходил в июне в американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния).