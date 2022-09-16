Самарканд, Узбекистан, 16 сентября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Минску и Тегерану нужно держаться вместе, чтобы занять своё место под солнцем. Об этом 16 сентября на встрече с лидером Ирана Ибрагимом Раиси в Самарканде заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Нужно держаться вместе, чтобы не просто выжить, а занять свое место под солнцем», — приводит агентство БелТА слова Лукашенко.

Также белорусский лидер указал на необходимость для министерств иностранных дел двух стран интенсифицировать отношения и провести их ревизию.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Узбекистан для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. 16 сентября на полях 22-го заседания Совета глав государств ШОС белорусский лидер провёл встречу с председателя КНР Си Цзиньпином. Китай и Белоруссия договорились о повышении двусторонних отношений до всепогодного всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Добавим, что в этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена. Её планируется рассмотреть на саммите в Самарканде.