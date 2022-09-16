Лондон, , 09:55 — REGNUM Вероятность рецессии в Великобритании усиливается из-за падения розничных продаж, в то время как потребители изнемогают под тяжестью расходов на покупки, отопление и электроэнергию, сообщает Financial Times.

Торговый центр Дарья Драй © ИА REGNUM

Объем приобретенных британцами товаров упал на 1,6% за август 2022 года, обратив вспять небольшой июльский рост, как следует из данных, опубликованных в пятницу 16 сентября Управлением национальной статистики.

Управление заявило, что на объемы продаж повлияла растущая дороговизна.

Из опубликованных данных видно, как высокая инфляция бьет по потребителям и экономике в целом. Ожидается, что объявленный ранее в сентябре пакет мер по поддержке энергетики на сумму 150 млрд фунтов смягчит удар от недавнего скачка цен на газ, однако он не избавит экономику от возможной рецессии.

В августе снизились все основные сектора.

Объем продаж непродовольственных магазинов упал на 1,9%, при этом продажи в универмагах сократились на 2,7%, товаров для дома — на 1,1%, а одежды — на 0,6%.

Онлайн-продажи снизились на 2,6%, топлива стали покупать меньше на 1,7%. Объем продаж в продовольственных магазинах сократился на 0,8%.

За три месяца по август объем розничных продаж оказался на 1,1% ниже, чем за предыдущие три месяца.

Руководитель отдела розничной торговли в консалтинговой компании Accenture Линда Петерик сказала FT, что «учитывая, что впереди сложная зима, тот факт, что покупатели уже начали сокращать свои расходы, станет предметом беспокойства для предприятий розничной торговли».

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