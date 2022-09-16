Донецк, 16 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщили 16 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:19 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны киевских карателей погибли три мирных жителя, еще 12 получили ранения.

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