Петропавловск-Камчатский, , 09:52 — REGNUM Власти Камчатки прорабатывают меры для того, чтобы жители края могли покупать морские деликатесы по доступным ценам. Об этом в ходе прямой линии 15 сентября заявил губернатор региона Владимир Солодов.

Крабы

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Губернатор Камчатки признал, что камчатский краб является камчатским только по названию.

«Будучи выловленным в Охотском море, он транспортируется во Владивосток и экспортируется в рынки сбыта, ранее в США, сейчас больше в Юго-Восточную Азию, и в результате на Камчатке краб дороже чем в Приморье. Для того чтобы поменять ситуацию, нам нужно вернуть камчатского краба на камчатский берег», — сказал Солодов.

Он подчеркнул, что уже достигнуты договоренности о том, что будет создана береговая инфраструктура по передержке краба. Тогда деликатес будет попадать на рынок Камчатки по доступным ценам.

А вот доступность для населения края красной икры повысится после того, как её перестанут неограниченно вывозить из региона на самолётах.

Как сообщало ИА REGNUM, экспериментом с 1 ноября 2022 года до 1 августа 2025 года вводится запрет на перемещение всеми физическими лицами с территории Камчатского края воздушным транспортом без чеков и накладных в багаже, а также в ручной клади икры лососевых видов рыб (красной икры) непромышленного изготовления свыше 10 килограммов на одно физическое лицо.