Санкт-Петербург, 16 сентября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Сентябрь 2022 года в Санкт-Петербурге, благодаря повышению температуры в течение второй декады месяца, занимает 19 место самых холодных за всё время наблюдений в Северной столице, сообщил 16 сентября главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Осень в Санкт-Петербурге

По его словам, повышение температуры воздуха в течение последней недели заметно сказалось на общем температурном фоне. Среднее значение температуры за 15 дней в Санкт-Петербурге составило +10,5 градусов.

«Этот период теперь стал теплее многих лет начала прошлого века, да и позапрошлого тоже», — сказал эксперт, напомнив, что первая декада сентября 2022 года — вторая по холоду после 1885 года.

Вместе с тем, рекордным в первой половине сентября среди самых холодных лет остается 1993 год со средней температурой +8,6 градусов.

Что касается прогноза на 16 сентября, то погоду в Северной столице продолжит формировать периферия североатлантического циклона Queenie. Температура воздуха +13…+15 градусов, по Ленинградской области +11…+16 градусов. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 742 мм рт. ст., что ниже нормы.