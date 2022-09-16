Симферополь, , 09:51 — REGNUM Крупный бизнес должен активно участвовать в финансовом и организационном обеспечении добровольцев, отправляющихся в зону специальной военной операции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель крымского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин, комментируя инициативу главы Чечни о необходимости самомобилизации на уровне регионов.

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Собеседник агентства «горячо и бесповоротно» поддержал предложение Калырова.

«Однако для ее реализации необходимо на всех государственных уровнях, начиная с регионов и заканчивая высшим руководством страны, понуждение местных и общероссийских олигархов в активном финансовом, материальном и организационном участии в данном благородном мероприятии. Пора им, как прописано в Библии, отдавать десятину от своих доходов на святое дело в борьбе с разгулявшимся фашизмом. Необходимо в срочном порядке принимать закон о повышенном налогообложении для сверхбогатых в пользу проведения СВО», — считает Кискин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Кадыров выступил с предложением о подготовке, обеспечении и отправке в зону СВО каждым регионом России не менее чем по тысяче добровольцев.