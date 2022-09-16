Симферополь, 16 сентября 2022, 09:51 — REGNUM Крупный бизнес должен активно участвовать в финансовом и организационном обеспечении добровольцев, отправляющихся в зону специальной военной операции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель крымского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин, комментируя инициативу главы Чечни о необходимости самомобилизации на уровне регионов.
Собеседник агентства «горячо и бесповоротно» поддержал предложение Калырова.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Кадыров выступил с предложением о подготовке, обеспечении и отправке в зону СВО каждым регионом России не менее чем по тысяче добровольцев.