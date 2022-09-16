Москва, , 09:52 — REGNUM Уголовные дела в связи с новыми обстрелами территории Белгородской области поручил возбудить 16 сентября председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Sledcom.ru

Националисты обстреляли город Валуйки, в результате чего была повреждена подстанция и нарушено электроснабжение. Загорелись восемь частных жилых домов и три автомобиля. По предварительной информации, один мирный житель погиб. На месте оказана медицинская помощь двум пострадавшим.

Кроме того, накануне ВСУ в очередной раз обстреляли Нехотеевку, возник пожар на таможенном посту.

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела и представить доклад о ходе расследования.