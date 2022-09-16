Найроби, , 09:52 — REGNUM Делегация из Южной Кореи приняла участие в церемонии инаугурации нового президента Кении Уильяма Руто. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Кения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, 14 сентября делегация во главе с бывшим депутатом Национального собрания (парламента) Чон Бён Гуком встретилась с новоиспеченным президентом и передала ему послание главы Южной Кореи Юн Сок Ёля, в котором южнокорейский лидер выражает надежду на развитие отношений дружбы и сотрудничества, а также приглашает Руто посетить Сеул в ближайшем будущем.

Представители Южной Кореи также попросили правительство Кении поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030. С аналогичной просьбой южнокорейская делегация обратилась к президенту Мозамбика Филипе Ньюси и президенту Малави Лазарусу Чаквера, которые приняли участие в церемонии инаугурации президента Кении.

Читайте ранее в этом сюжете: Делегация Южной Кореи примет участие в церемонии инаугурации главы Кении