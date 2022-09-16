Найроби, 16 сентября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Делегация из Южной Кореи приняла участие в церемонии инаугурации нового президента Кении Уильяма Руто. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Кения

Согласно опубликованным данным, 14 сентября делегация во главе с бывшим депутатом Национального собрания (парламента) Чон Бён Гуком встретилась с новоиспеченным президентом и передала ему послание главы Южной Кореи Юн Сок Ёля, в котором южнокорейский лидер выражает надежду на развитие отношений дружбы и сотрудничества, а также приглашает Руто посетить Сеул в ближайшем будущем.

Представители Южной Кореи также попросили правительство Кении поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030. С аналогичной просьбой южнокорейская делегация обратилась к президенту Мозамбика Филипе Ньюси и президенту Малави Лазарусу Чаквера, которые приняли участие в церемонии инаугурации президента Кении.