Грозный, , 09:51 — REGNUM В Чечне возводится военный городок для новых подразделений Миноброны РФ. Он разместится на территории более 50 гектаров в селе Серноводское. Строительную площадку посетил замминистра обороны РФ Тимур Иванов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Строительство военного городка Mil.ru

Ему продемонстрировали ход работ по возведению административно-казарменных зданий, общежитий, штаба, объектов жизнеобеспечения. В военном городке разместится личный состав только что сформированных подразделений.

Кроме того, в посёлке Ханкала, проходит реконструкция объектов в прежнем военном городке, проводится ремонт общежития и казарм, завершается строительство мечети и спорткомплекса. Уже проведены новые коммуникации и заасфальтирована территория.

Ход работ высоко оценил замглавы Министерства обороны РФ. Тимур Иванов отметил, что опыт Чечни в строительстве военных городков и подготовке военнослужащих будет тиражироваться на объектах в других регионах.

Напомним, в июле 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о начале формирования в Чечне четырех батальонов, входящих в структуру Минобороны РФ. Для новых подразделений планировалось построить базу. Финансирование строительства взял на себя Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

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