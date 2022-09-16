Санкт-Петербург, 16 сентября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга в ходе проверки выявила нарушения в содержании исторического здания по адресу Садовая улица, дом 25. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сервис «Яндекс. Карты» Дом на Садовой, 25

Отметим, что дом является выявленным объектом культурного наследия «Дом Николаевых». Объект входит в состав выявленного объекта культурного наследия «Малый Гостиный Двор».

Ведомство ведёт надзор по исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и законодательства об охране объектов культурного наследия. В ходе проверки сотрудники установили, что дом на Садовой улице находится в неудовлетворительном состоянии. На его фасаде утрачены фрагменты поверхности стен и декоративных элементов. Помимо этого карниз обтянут строительной сеткой, а краска дома выцвела.

«По факту выявленных нарушений в адрес управляющей компании ООО «МКД Партнер» внесено представление, результаты рассмотрения которого находятся на контроле прокуратуры района», — сказано в сообщении пресс-службы.