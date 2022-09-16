Херсон, 16 сентября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Киевские бандеровские формирования попали в тактическое окружение на херсонском направлении, сообщил 16 сентября заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По его словам, в реке Ингулец поднялся уровень воды, нарушив возведенные киевскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области.

«Сейчас они фактически остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде. У них там бедственное положение», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил, что высокоточные удары по гидротехническим сооружениям в районе города Кривой Рог существенно осложняют наступательные действия киевских боевиков на херсонском участке фронта.

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