Челябинск, , 09:45 — REGNUM В 16 муниципалитетах Челябинской области приняты распоряжения о начале отопительного сезона. Об этом особщает минстрой региона.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Из них в 13 поэтапно подключается отопление. В основном это касается социальных учреждений. Среди них Верхний Уфалей, Озёрск, Миасс, Кыштым, Снежинск, Трёхгорный, Усть-Катав, а также Аргаяшский, Кусинский, Кунашакский, Пластовский, Сосноывский и Саткинский районы.

К вечеру 15 сентября в регионе отапливались 7% жилого фонда. Также отопление включили в 11,7% социальных учреждений.