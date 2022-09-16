Сана, , 09:47 — REGNUM Военные формирования движения «Анасаралла», члены которого известны как хуситы, провели парад в столице Йемена — Сане. Об этом 16 сентября сообщает Al-Masirah.

Хуситы парад @army21ye

По данным журналистов, в параде приняли участие бойцы различных подразделений министерства внутренних дел страны. В присутствии руководителей движения хуситов, по улицам Саны прошли формирования полиции, внутренних войск, пограничной стражи, береговой охраны и других формирований.

Также подразделения МВД Йемена продемонстрировали имеющиеся на их вооружении беспилотники и тяжёлую военную технику.

Как заявил министр внутренних дел в правительстве хуситов генерал-майор Абдул Карим аль-Хуси, на органы безопасности страны возлагается особая ответственность в свете агрессии, которой подвергается Йемен со стороны соседних стран.