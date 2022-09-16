Вашингтон, 16 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Некоторые страны Евросоюза больше не могут поставлять киевскому режиму оружие, их запасы исчерпаны. Об этом бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер сообщил в статье для журнала Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он указал на снижение военной и экономической поддержки Киева со стороны Запада. Так, в Конгрессе США с большим скептицизмом встречают запросы о дополнительной финансовой помощи киевскому режиму, а в Европе далеки от выполнения своих первоначальных обещаний.

«В некоторых странах Европы закончилось оружие и военные запасы для поставок [Киеву]. Официальные лица в США предупреждают о невозможности и дальше поддерживать чрезвычайный уровень поддержки, оказываемой Киеву на протяжении последнего полугода, поскольку американские военные запасы начинают сокращаться», — отметил Даалдер.

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