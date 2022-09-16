Рига, 16 сентября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. С 19 сентября власти Латвии ограничат въезд на территорию республики для граждан России, у которых имеются шенгенские визы. Об этом 16 сентября написал глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс на своей странице в одной из соцсетей.

Флаг Латвии

«С 19 сентября Латвия по соображениям безопасности и в связи с российской [спецоперацией] ограничивает въезд российским гражданам с шенгенскими визами», — говорится в его сообщении, которое написано на русском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября латвийский парламент принял законопроект о приостановке действия трёх двусторонних документов между Латвией и Белоруссией.