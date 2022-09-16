Санкт-Петербург, 16 сентября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Театр имени Евгения Вахтангова отменил показ спектакля «Война и мир» литовского режиссера Римаса Туминаса на сцене Александринского театра Петербурга, сославшись на технические причины, сообщили 16 сентября в пресс-службе учреждения культуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Александринский театр

«Приносим вам лично, всем нашим коллегам, а также многочисленным зрителям, которые так ждали эти гастроли, наши самые искренние извинения», — написал в своем официальном письме руководителю Александринского театра директор московского театра Кирилл Крок.

Билеты на спектакль, который должны были представить петербургским зрителям 30 сентября, а также 1 и 2 октября на основной сцене Александринского театра, можно вернуть по месту их приобретения.

Напомним, 70-летний Туминас в результате розыгрыша пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) оказался в центре скандала, согласившись, думая, что разговаривает с министром культуры киевского режима, поставить спектакль «Мой друг Бандера».

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После этого режиссер был лишен премии правительства России, а 6 мая покинул пост худрука Театра имени Вахтангова. Свой уход деятель искусств объяснил состоянием здоровья, он тяжело болен.