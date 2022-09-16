Валуйки, Белгородская область, 16 сентября 2022, 09:44 — REGNUM Энергоснабжение жителей города Валуйки и сёл округа, нарушенное из-за обстрела подстанции, восстановлено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе «Белгородэнерго».
Электричество получают все потребители, за исключением улицы Школьной в районном центре — там зафиксировано значительное повреждение линии электропередачи 10 кВ. Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий обстрела, в первую очередь электричество было подано на социально значимые объекты.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли Валуйки в ночь на 16 сентября, в городе в ближайшее время восстановят водоснабжение.