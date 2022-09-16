Валуйки, Белгородская область, , 09:44 — REGNUM Энергоснабжение жителей города Валуйки и сёл округа, нарушенное из-за обстрела подстанции, восстановлено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе «Белгородэнерго».

ЛЭП Анна Рыжкова ИА REGNUM

Электричество получают все потребители, за исключением улицы Школьной в районном центре — там зафиксировано значительное повреждение линии электропередачи 10 кВ. Энергетики оперативно приступили к ликвидации последствий обстрела, в первую очередь электричество было подано на социально значимые объекты.

«С 04:05 до 05:18 были включены в работу шесть высоковольтных подстанций 35, 110 кВ и восстановлено энергоснабжение потребителей», — отметили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли Валуйки в ночь на 16 сентября, в городе в ближайшее время восстановят водоснабжение.