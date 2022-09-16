Пенза, 16 сентября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Пензенской области от укусов клещей пострадали 1367 человек, в том числе 524 ребенка в возрасте до 14 лет. Данные по состоянию на 15 сентября приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Rospotrebnadzor.ru Клещи

На зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза лабораторно исследованы 1343 снятых с людей клеща. Возбудители заболевания выявлены в 225 их них (16,8%).

За восемь месяцев 2022 года в Пензенской области диагностировали 57 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, из них 25 — за август.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Пензенской области противоклещевые обработки проведены на площади более 252 га на территории 147 объектов (125,51% от площади, запланированной к обработке в текущем эпидсезоне).

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