Донецк, 16 сентября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны киевских карателей погибли три мирных жителя, еще 12 получили ранения, сообщили 16 сентября в штабе территориальной обороны ДНР.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«За минувшие сутки, с 08:00 15 сентября до 08:00 16 сентября, в результате обстрелов со стороны ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 3 человека и еще 12 мирных жителей получили ранения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 сентября киевский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны вооружённых бандеровских формирований.

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