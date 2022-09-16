Трабзон, Турция, 16 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Турецкий «Трабзонспор» одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Футбол

В составе «Трабзонспора» голы забили полузащитники Марек Гамшик на 16-й минуте и Трезеге на 68-й. У «Црвены Звезды» отличился хавбек Велько Николич на 89-й минуте.

На сегодняшний день «Трабзонспор» занимает второе место в группе H, на счету команды три очка. «Црвена Звезда» идёт на четвёртом месте без набранных очков.

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