* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 16 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Аудиозапись Сираджуддина Хаккани, министра внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), просочившаяся в социальные сети, содержит его признание в убийстве людей на блокпостах талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Сколько бы я ни кричал, что объявлена всеобщая амнистия и никого не надо беспокоить, всё равно кто-то (из талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) убивает кого-нибудь на блокпосту», — говорится в записи.

Через два дня после прихода к власти в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили всеобщую амнистию. Согласно амнистии, ни один радикал не имеет права арестовать, преследовать и пытать служащих предыдущего правительства, в том числе силовиков. Но с тех пор целенаправленно было убито много людей, большинство из которых были военнослужащими прежнего правительства Афганистана.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда отрицали обвинения в убийстве силовиков предыдущего правительства после прихода к власти в Афганистане, но просочившаяся в соцсети аудиозапись слов главы МВД содержит его признание в несоблюдении талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) указа о всеобщей амнистии и убийствах людей. Время и место этого выступления неизвестны.

Хаккани, который, по-видимому, выступает на встрече с некоторыми командирами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорит: «Мы меняемся, вы должны пообещать, что тоже изменитесь. Мы не будем позорить друг друга, и вы не будете беспокоить мусульман без необходимости».

«Я кричу, что в стране безопасно и действует амнистия, но опять кто-то убивает людей на блокпосту. Все мои слова [о всеобщей амнистии] будут [выглядеть] ложью», — добавил он.

Хаккани говорит о требованиях о провианте со стороны командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ): «Раньше в трудные времена мы говорили, что нужны формирования в Нангархаре, Кундузе или Мазари-Шарифе. Сколько человек удалось найти? Никого! А сегодня ко мне идут с требованием: «Дай провизию на тысячу человек!»

Затем он добавляет: «Бога ради, я привезу для вас пшеницу и продукты из Бангладеш, Индии, Пакистана и Ирана, ешьте, но будьте человечны».

В то время как министр внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пеняет на поведение боевиков движения в отношении несоблюдения всеобщей амнистии, UNAMA также подчеркнула в своем отчёте по правам человека, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выполнили указ об амнистии.

В этом отчете UNAMA сообщила, что в период с 15 августа 2021 года по 15 июня 2022 года было зафиксировано не менее 160 внесудебных казней бывших сотрудников правительства и силовиков.