Оренбург, , 09:39 — REGNUM В Оренбурге дальнобойную пушку переместят из сквера памяти Салмышского боя в музей под открытым небом «Салют, Победа!». Об этом сообщили в минкультуры Оренбургской области.

дальнобойная пушка А-19 kultura. orb.ru

По данным ведомства, экспонат пополнит фонды Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея. Объект представляет собой 122 мм корпусную дальнобойную пушку А-19 образца 1931 года, 1940 года выпуска, заводской № 662.

Ранее пушка находилась в оренбургском сквере памяти Салмышского боя на территории Северного округа города. Музейный экспонат отреставрируют и включат в экскурсионный маршрут по музею под открытым небом «Салют, Победа!».

«Это орудие, созданное советскими конструкторами, являлось одним из самых эффективных типов вооружения Второй мировой войны и не имело аналогов в артиллерийской системе. По мнению специалистов, занимающихся изучением истории Великой Отечественной войны, одними из первых типов орудий, давших залпы по Берлину 20 апреля 1945 года, были 122 мм корпусные дальнобойные пушки А-19. Именно поэтому новый экспонат займёт достойное место в секторе «Победа», обновляемого в ходе масштабной реновации выставочного комплекса», — сказали в министерстве культуры.