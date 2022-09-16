Вьентьян, 16 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Представители деловых кругов Южной Кореи и Лаоса обсудили план сотрудничества в вопросе диверсификации глобальных цепочек поставок. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, 14 сентября во Вьентьяне состоялся бизнес-форум «Южная Корея — страны бассейна реки Меконг».

Известно, что в мероприятии принял участие глава Корейской ассоциации импортёров Ким Бён Гван.

В ходе зарубежной поездки представитель Южной Кореи встретился с заместителем министра иностранных дел Лаоса Тхонгфаном Саванфетом и заместителем председателя Торговой палаты Саибандипом Расфоном.

Выступая на форуме, Ким Бён Гван отметил, что страны бассейна реки Меконг привлекают внимание в качестве объектов для расширения торгового партнёрства в рамках диверсификации глобальных цепочек поставок.

Он также подчеркнул, что Корейская ассоциация импортёров намерена активно развивать сотрудничество со странами региона.

В рамках форума также состоялись консультации лаосских и южнокорейских компаний по вопросам цепочек поставок.