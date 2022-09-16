Чебоксары, , 09:38 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о внешнем управлении муниципального унитарного предприятия «Шумерлинские городские электрические сети» (ШГЭС) поступило многомиллионное требование от потенциального кредитора. Речь идёт о сумме почти в 35 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Долги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Внешний управляющий ШГЭС уведомил о поступлении требования общества «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС, г. Москва) о включении в реестр требований кредиторов муниципального предприятия задолженности в размере34 718 051 рублей 56 копеек. Уточняется, что из указанной предъявленной суммы18 229 776 рублей 82 копейки составляет задолженность, 16 249 120 рублей 74 копейки — неустойка, 239 154 рублей — расходы по уплате государственной пошлины.

В качестве основания задолженности указан договор «по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети».

Как следует из картотеки Арбитражного суда Чувашии, заявление ФСК ЕЭС зарегистрировано 12 сентября. Данное ходатайство пока не принято в производство.

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Как сообщало ИА REGNUM , 1 июля 2021 года в связи с неплатёжеспособностью ШГЭС решением Арбитражного суда Чувашии было введено внешнее управление. 6 октября 2022 года состоится судебное заседание по ходатайству внешнего управляющего о признании предприятия несостоятельным (банкротом).

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