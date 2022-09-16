Донецк, , 09:38 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев подвергли обстрелу город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Макеевки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 09:25 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 800 добровольцев из Курской области было отправлено в зону специальной военной операции.