Нур-Султан, , 09:36 — REGNUM Поправки в конституцию Казахстана о президентском сроке нельзя будет изменить ещё раз без одобрения конституционного суда. Об этом 16 сентября сообщил журналистам министр юстиции республики Канат Мусин.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил что поправки вносятся в ту часть основного закона, где говорится о суверенитете и территориальной целостности республики. За её изменениями следит конституционный суд.

«То есть ни последующий президент, ни последующий парламент уже эти нормы изменить не смогут», — сказал министр.

Напомним, сегодня, 16 сентября, парламент Казахстана единогласно поддержал законопроект о внесении поправок в конституцию, предусматривающих, что президента избирают на семь лет и только один раз. Это предложение выдвинул президент республики Касым-Жомарт Токаев и согласовал с конституционным судом.

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