Астана, 16 сентября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Поправки в конституцию Казахстана о президентском сроке нельзя будет изменить ещё раз без одобрения конституционного суда. Об этом 16 сентября сообщил журналистам министр юстиции республики Канат Мусин.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Он отметил что поправки вносятся в ту часть основного закона, где говорится о суверенитете и территориальной целостности республики. За её изменениями следит конституционный суд.

«То есть ни последующий президент, ни последующий парламент уже эти нормы изменить не смогут», — сказал министр.

Напомним, сегодня, 16 сентября, парламент Казахстана единогласно поддержал законопроект о внесении поправок в конституцию, предусматривающих, что президента избирают на семь лет и только один раз. Это предложение выдвинул президент республики Касым-Жомарт Токаев и согласовал с конституционным судом.