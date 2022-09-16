Якутск, , 09:40 — REGNUM В Якутии планируют построить оздоровительный курорт и термальный комплекс. Как ожидается, объекты появятся в республике в 2025 и 2026 годах, сообщило ЯСИА.

Туризм Иван Шилов, ИА REGNUM

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Хилинг-курорт намерены создавать в туристическом хабе «Батамай» на территории туристско-рекреационного кластера «Лена», его площадь составит 8400 кв. м. В нём будут подогреваемые крытые и открытые бассейны, флоатинг-камера, русская и римская бани, хаммам, фитосауна, горячая и холодная купели, залы для фитнеса и групповых программ, хилинг-кабинеты и гастробар. Предполагается, что новый объект будет вмещать до 90-120 гостей, при нём построят отель.

Второй проект будет реализован в Якутске. Там намерены возводить термальный комплекс площадью 3 600 кв. м. Вложения в него оцениваются в 400–500 млн рублей, в строительство отеля — 1,5 млрд. рублей.

«Основная особенность всех проектов Green Flow — хилинг-концепция, позволяющая объединить отдых с бережным оздоровлением и обретением полезных привычек. Мы открываем места силы, где можно перезагрузиться, восстановиться эмоционально и физически. Проекты в Якутии также будут соответствовать этой концепции», — отметил генеральный директор сети хилинг-отелей Александр Тертычный.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в санкциях видят огромные возможности для развития внутреннего туризма. В республике много мест для отдыха, куда могут отправиться как якутяне, так и жители других регионов страны, выражали уверенность в марте сотрудники министерства республики, курирующего отрасль туризма.