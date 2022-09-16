Магадан, 16 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поддержал призыв президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова о самомобилизации регионов для участия в СВО.

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«Инициатива хорошая — добровольцев экипированных и подготовленных может обеспечить каждый регион. Внутренняя региональная мобилизация, действительно, нужна. Экономические условия и численность регионов разная, но вместе, во взаимодействии, мы сможем провести такую мобилизацию. Нам нужно с регионами в этом направлении поработать. И если преимущества каждого региона объединить, получится то, о чём говорит Рамзан Ахматович. Даю поручение по взаимодействию с коллегами и оставляю за собой право взаимодействовать самому. Начинать нужно с планирования, оценки своих возможностей и предложений, как это можно выполнить», — цитирует Сергея Носова «Магаданская правда».

В спецоперации по защите Донбасса участвуют и добровольцы от Колымы.

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Как сообщало ИА REGNUM, по одной тысяче добровольцев следует «укомплектовать» каждому российскому региону, не дожидаясь «объявления Кремлём военного положения», написал 15 сентября Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.