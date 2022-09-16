Херсон, 16 сентября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. ВСУ, сконцентрированные на херсонском направлении, состоят из большого числа наемников, заявил 16 сентября в своем телеграм-канале заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. По его словам, есть много свидетельств присутствия наемников, говорящих на английском и других иностранных языках.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Такие Стремоусов отметил, что коллективный Запад на территории б. УССР фактически сколотили четвертый рейх, состоящий из группы киевских нацистов и наемников, а также местных жителей, силой согнанных в армию с улиц, которых используют в качестве живого щита как пушечное мясо.

«Киевский режим сегодня использует весь потенциал НАТО. Вся эта масса неофашизма прёт по русской земле на немецких и польских танках, английских и голландских бронетранспортёрах, стреляя из американских и немецких ракет. А может, это уже и есть разгар третей мировой войны? Смотрите, а то всё опять проживаете…» — рассуждает Кирилл Стремоусов.

Напомним, ранее РИА «Новости» со ссылкой на Стремоусова также отмечали, что киевские войска оказались в тактическом окружении у границ Херсонской области, у региональных властей есть много свидетельств присутствия наёмников на херсонском направлении.

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